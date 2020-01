De dónde sale Miquel Montoro, el niño viral de "hostia, pilotes"

A post shared by Miguel Montoro (@montoromiquel) on Jan 13, 2020 at 12:00pm PST

View this post on Instagram

¡Ses Teronjes!

Del bullying a la popularidad gracias a la vida rural

Esta popularidad conseguida gracias a YouTube no tiene nada que ver con lo que vivió en su infancia. Algunos compañeros le hicieron bullying durante cuatro años por su físico y por su estética. “Se reían de mí y me insultaban porque estoy un poco gordete”, explicó a La Vanguardia en 2018, donde contó que la boina que tanto le gusta usar en invierno también era motivo de risas en clase. Aunque ahora muchos de esos quieren ser sus amigos, dada su popularidad. “Yo les digo que no quiero porque me hicieron mucho daño en su momento”, añadió.