De estrella en 'Caiga quien Caiga' a la depresión: Javier Martín reaparece para contar su dura historia

Javier Martín conoció las mieles del éxito a finales de los años 90 con Caiga Quien Caiga, el mítico programa de televisión que emitía Telecinco.

El presentador compartía pantalla con El Gran Wyoming y con Juanjo de la Iglesia en un show que por aquella época era todo un referente de la parrilla televisiva.

Ahora, varios años después, Martín ha contado en La Hora de La 1 que sufrió una grave depresión y que intentó suicidarse. El comunicador ha explicado que le diagnosticaron trastorno bipolar que sufría bruscos cambios de humor: “En ese momento creía que no se podía salir, pero se puede. Cuando lo superé tenía claro que lo quería contar”.

Para el presentador es clave pedir ayuda y ha explicado que “una persona que piensa en el suicidio sí da señales”: “Cambia su manera de ser. Se descuida. Tiene frases que hay que darles importancia”.

“No puede ser que tengamos 3.600 suicidios al año. La gente no sabe estos datos. Hay que visibilizarlo y no genera efecto llamada. Informar del problema es hablar de la solución”, ha explicado Martín sobre el tabú que supone todavía en la sociedad hablar de estos temas.

“Ahora lo tengo superado, me tomo tres ‘pastillitas’ por la noche, pero tengo una vida normal. Me juré que no iba a pasar por lo mismo nunca más. No pasa nada por tomar pastillas porque es una cuestión química”, ha afirmado.