De famosa en los años 2000, a la ruina: "Desde septiembre he estado viviendo en la calle"

Paquita de Mónaco saltó a la fama en los primeros años de la década de los 2000 por ser la tía de Adans Peres, exmarido de Estefanía de Mónaco. Aunque a los más jóvenes no les sonará su nombre, lo cierto es que esta mujer se recorrió los platós de los principales programas del corazón de la época.

Ahora, 15 años después de tocar la fama y con 73 años, la vida de Paquita de Mónaco es bien distinta. En una entrevista a El Español, Francisca López-Calderón Altamirano (ese es su verdadero nombre) admite que atraviesa una situación económica muy delicada y que sólo pesa 40 kilos.

“Desde septiembre he estado viviendo en la calle, he dormido en la Puerta del Sol, en la plaza Mayor, en los bancos de diferentes parques, en portales…”, se sincera antes de matizar que, desde que ha empezado el frío, el Samur le ha llevado a un albergue que tendrá que abandonar el 31 de marzo.

Paquita de Mónaco explica que sus problemas comenzaron cuando en febrero de 2018 la desahuciaron del piso que tenía alquilado en el barrio madrileño de San Blas porque su dueña lo quería vender. “A partir de ahí nos tuvimos que buscar la vida”, afirma la mujer, que atraviesa esta situación junto a su pareja, Juanillo.

La extelevisiva apunta que todo lo que ganó en su época dorada lo usó para quitarse “algunas trampas” que tenía y para ayudar a sus hijos con los estudios. Ahora dice que sólo una de sus hijas la ha ayudado y “a escondidas”.

De otro de sus hijos dice que es un maltratador. “En su casa me tiraba al suelo, me tiraba del pelo, me insultaba…”, afirma antes de lamentar que es como si se le hubiesen muerto tres hijos, ya que otros dos fallecieron por las drogas.