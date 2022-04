De Hubris a Putin. ¿Se puede dialogar con el tirano ruso?

MIKHAIL KLIMENTYEV via SPUTNIK/AFP via Getty Images

Aunque no son muchos, algunos se niegan a que España y el resto de países de la UE y de la OTAN envíen armas defensivas y ofensivas para que Ucrania pueda hacer frente al intento de invasión de Putin. Suelen alegar un básico “no a la guerra” y apelar a las vías diplomáticas para acabar con el conflicto generado por el tirano ruso. Lo cierto es que no tiene mucha pinta de que los ucranianos, cuyas ciudades están siendo masacradas y cuyos civiles están siendo torturados y asesinados masivamente, quieran ninguna guerra. Casi nadie la quiere, excepto Putin, su pequeño círculo y los muchos rusos que desde los años 90 no disponen de medios de comunicación libres y plurales.