De indios, vaqueros, amigos americanos y Franco

Octubre de 1941. Se rueda el western Oro vil, a las órdenes del jienense Eduardo García Maroto, en la madrileña Pedriza, término de Manzanares El Real. Hasta el rodaje llega un motorista de la policía para llevarse de forma inmediata al director a Madrid. El equipo teme que el realizador se haya metido en algún asunto político, ya que anteriormente había tenido encontronazos con la censura del régimen dictatorial. Pero, no. Se trataba de que Maroto debía ponerse, “por imperativo”, provisionalmente a los mandos del rodaje de Raza, la película de exaltación del ideario nacional-católico del régimen basada en el texto del propio Francisco Franco, ya que su director titular, José Luis Sáenz de Heredia, había caído gravemente enfermo. De esta forma Maroto, durante varias semanas, rueda de ocho a dos la historia de indios y vaqueros, y de tres a diez, la historia que marcaba el “ideario del buen español” desde la idea de Franco. Así estaban entonces las cosas en nuestro país.

La producción de Maroto con los Estudios C.E.A, Oro vil, fue una precaria forma de acercarse al lejano oeste: costó ciento cincuenta mil pesetas frente al millón seiscientas cincuenta mil de Raza. Y no fue precisamente un éxito, pero sí resultó pionera en ese maravilloso anacronismo que supone rodar historias del lejano oeste en España. De Oro vil no se conserva ninguna copia en la actualidad, aunque sí el guion y algunas fotos de rodaje, que dan una idea de cómo era la película que narra la llegada de un español a una tierra poblada de indios y donde proliferan los buscadores de oro. Debido a su precariedad, no tenía grandes cabalgadas, pero sí sus duelos, escaramuzas y peleas, en las que, por cierto, debutó en su primer papel un actor posteriormente dedicado al género, que llegará a ser íntimo amigo de Sergio Leone, Conrado San Martín.

El 16 de febrero de 1942 se estrenaba Oro vil en Madrid, en el Palacio del Cine, que ocupaba la segunda planta del Circulo de Bellas Artes, y días después en Barcelona, en los salones Capitolio y Metrópoli. No tuvo éxito ni buena crítica, quizá porque hasta aquel entonces Maroto había tratado sus historias desde una perspectiva paródica y en esta ocasión se plantea una historia seria, un western serio, su género favorito. Eso sí, deja dos ideas claras: que se podía rodar películas del oeste en España, y que, desde luego los paisajes españoles, y en este caso el de La Pedriza, eran miméticos con los paisajes americanos, algo que entonces ya supo ver Maroto.