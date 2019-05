De la gran coalición al candidato centenario: retrato del otro 26-M

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Una mujer repasa las papeletas, en las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2015, en Pamplona.

El catálogo de curiosidades en unos comicios como los del 26-M es tan plural como la realidad que no suelen mostrar los medios. Abuelo centenario y suplente En el municipio de Porqueira (Ourense) intenta hacerse con el bastón de mando Javier Rivera, que ha sido edil del PP pero que para el 26-M constituyó un partido independiente que lleva en las listas como primer suplente a su abuelo, Rudesindo Rodríguez, que justo acaba de cumplir 100 años.

Cada cuatro años las elecciones municipales permiten dibujar otra España , la que habitualmente no aparece en las portadas o en los telediarios y en la que caben pactos a la alemana entre PP y PSOE , o se mezclan candidatos nacidos en este milenio con otros que superan el siglo de vida.

Ulf ANDERSEN via Getty Images La periodista y escritora Cristina Fallarás.

Más tranquila ha sido la opción elegida por el alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, que arrancó su campaña con un sofá chester para recorrer distintos puntos de la ciudad e invitar personalmente a los vecinos a charlar sobre los asuntos que les preocupan.

Y si Vox lanzó el “Cañas por España”, desde las antípodas políticas el candidato de Ganemos a la alcaldía de la localidad madrileña de Colmenar Viejo, Mariano Martín, ha iniciado la campaña “De cañas con Mariano”. Su objetivo es debatir y escuchar a los vecinos en los bares de la localidad.

Mientras, Ciudadanos en Vigo ha optado por el humor negro y recorre la ciudad con un coche fúnebre con el eslogan “Aún no estamos muertos, con tu voto lo salvaremos”, en referencia al municipio que gobierna el socialista Abel Caballero desde 2007.

Ya tenemos alcalde

Vilarmaior, en la provincia de A Coruña, de 1.231 habitantes repartidos en siete centenares de viviendas, ya tiene alcalde. El actual regidor, Carlos Vázquez Quintián (PP), mantendrá el bastón de mando que ostenta desde hace 16 años al no haberse presentado rival. Percibe por ello 33.561 euros brutos al año.



Por esa circunstancia no hay duda tampoco, por ejemplo, de que el PSOE ganará el 26-M en Anchuras (Ciudad Real), el pueblo natal del padre y el abuelo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Volverá a ser alcalde, Santiago Martín, en el cargo desde 1987, después de que el PP no haya logrado presentar candidatura pese a contar con tres concejales en estos momentos en el Ayuntamiento.