De la hipocresía cultural y otras imposiciones tradicionales: ¿Quién protege a la mujer del prejuicio?

The Washington Post via Getty Images Capitolio de Alabama.

Este martes por la noche, el Senado de Alabama (EEUU) aprobó una de las leyes sobre el aborto más controvertidas de Norteamérica, sobre todo en mitad de las discusiones que los movimientos #MeToo y #TimeUp sobre el derecho a la mujer sobre su cuerpo. La nueva ley prohíbe el aborto desde todo punto de vista inclusive cuando sea producto de una violación. Alabama se convirtió con esta decisión en uno de los dieciséis estados que este año han restringido los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre todo, en convertir la capacidad reproductiva en un hecho legal. Las regulaciones de la normativa — denominada “ley del latido” — prohíben la interrupción del embarazo luego de escucharse — por medios médicos — el latido del corazón del feto, lo que suele ocurrir alrededor de la sexta semana de gestación. Por supuesto, la salud mental y emocional de la mujer no se encuentra en discusión.

La posibilidad del aborto, siempre tendrá repercusiones en la mujer, no importa si la ley lo aprueba o sea parte del entramado legal que intenta regular y restringir los derechos de la mujer. Lo recuerdo, mientras escucho el relato de mi amiga C. y su traumática experiencia al intentar practicarse un aborto terapéutico debido a un severo cuadro de lupus. Tiene los ojos llenos de lágrimas, luego de leer la noticia sobre la nueva ley estadounidense. Desde la pantalla del Skype me cuenta su historia con la voz temblorosa, entre la rabia y el miedo. “El aborto me salvó la vida”, me explica. El suyo no sólo se trataba de un embarazo de alto riesgo sino, además, de un cuadro médico que puso en peligro su vida y estuvo a punto de provocarle la muerte. Aun así y a pesar de vivir en un país en el que aborto es un derecho legal, mi amiga tuvo que enfrentarse a la indiferencia de un sistema obsoleto, retrógrado y moralista que asume a la mujer — y su condición física — como una mera percepción sobre su capacidad para concebir. Entre lágrimas, me cuenta todos los obstáculos que debió atravesar y vencer para lograr ayuda médica y finalmente, el procedimiento que al final le salvó la vida.

— Tenía apenas seis semanas y todos los análisis médicos dejaban claro que llevar adelante el embarazo afectaría mis riñones y otros órganos mayores — me explica — pero a pesar de eso, la mayoría de los médicos insistieron en no brindarme ayuda por “respeto al niño”.

El lupus es un padecimiento autoinmune que provoca que el cuerpo humano produzca anticuerpos dirigidos contra células y tejidos sanos. El resultado son daños masivos y lesiones inflamatorias a múltiples órganos. El embarazo no sólo podría empeorar el cuadro sino además agravar de manera definitiva los síntomas. Cuando mi amiga esgrimió su diagnóstico como causa para un aborto, no sólo recibió todo tipo de respuestas evasivas sino que incluso un médico insistió en que su deber “era morir para traer una nueva vida al mundo”. Una y otra vez, acudió a hospitales y consultas privadas, sin recibir otra respuesta que sermones morales y religiosos destinados a “convencerla” de continuar el embarazo, a pesar de su cada vez más crítico estado médico. Nunca tuvo acceso directo a los exámenes médicos que necesitaba para llevar a cabo el procedimiento — un laboratorista se negó a entregar los resultados de pruebas sanguíneas una vez que supo cuál era el motivo por el que mi amiga se los practicaba — y tampoco, ayuda ginecológica y psicológica. Por último, mi amiga debió recurrir a la ley para lograr obtener ayuda médica. A pesar de eso, sólo logró realizarlo casi al final del término legal para la interrupción del embarazo. Más de un año después de la experiencia, continúa sufriendo de graves secuelas físicas ocasionadas por el corto período de embarazo que tuvo que sobrellevar. A pesar de eso, no ha recibido ningún tipo de terapia ni mucho menos, apoyo psicológico: la mayoría de los expertos de su país continúan juzgando al aborto como “crimen” y que por lo tanto, se niegan a prestar apoyo y sostén psiquiátrico para casos semejantes.

Por supuesto, el caso de mi amiga no es un caso único: el aborto es un tema que debe atravesar la durísima percepción de la moral tradicional y sobre todo, el peso del machismo. Hay un juicio moral inmediato, una serie de pareceres éticos y morales que aparentemente, no admiten ningún tipo de excepción o justificación. Para buena parte de la sociedad, la palabra “aborto” remite a un crimen inquietante, a una decisión inadmisible que cuestiona incluso la identidad de la mujer, mucho más aún su rol social. Según ese criterio, para una mujer el aborto no debería ser una opción y la mera discusión de la posibilidad se plantea como una situación ética confusa, turbia y la mayoría de las veces inadmisible. Para la gran mayoría de las personas, el aborto no es una perspectiva sobre los derechos reproductivos femeninos, sino un concepto moral sin réplica alguna al que la mujer debe someterse sin titubeos ni tampoco, objeciones al respecto.