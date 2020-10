De la tía Nieves a la Veneno: Sin quién no estaría aquí Enrique López Lavigne 'Apachete'

¿Ha escrito Enrique López Lavigne, alias ‘Apachete’, todo esto? No. ¿Lo ha dirigido? No. ¿Ha sido protagonista? Tampoco. Sencillamente vio la historia, apostó por el tipo que la quería contar (lo descubrió a veces, cuando no eran nadie), y se lanzó a la controvertida tarea de producir. No es un ejecutivo al uso (me pregunto si quedan y me pregunto si tienen cabida en este nuevo y prometedor panorama audiovisual).