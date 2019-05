De la variedad diatópica murciana del español

De Cora, mi nueva amiga originaria de Gran Canaria recién instalada en Montpellier, he aprendido chacho (usado como vocativo o, en algunos casos, como interjección) y fleje (cuantitavo equivalente a mucho). Nunca había podido presumir de contar con canario alguno en mi entorno cercano. A cambio de ilustrarme en la variedad diatópica canaria del español, le he enseñado a Cora muestras léxico-semánticas que pertenecen a mi variedad diatópica murciana. Precisamente de eso vengo a hablar hoy; del acho, del pijo, del copón y de la locución al final, capullos.

El pasado martes 23 de abril, en plenas Fiestas de Primavera, Murcia celebró su tan anhelado Bando de la Huerta o lo que viene siendo el mayor foro de diversión de la capital levantina que tendría en los San Fermines o en la Fiesta de la Mercè sus equivalentes. Ese día, gran parte de la ciudad, empezando por sus parques y su mítica zona de tascas, amanece con decenas de miles de personas vestidas con un atuendo que pretende remitir a lo más profundo de nuestras raíces agrícolas, esto es, la huerta; la misma que abastece gran parte de Europa de hortalizas y limones.

Habida cuenta de que nunca fui muy aficionado al Bando por parecerme una macro-orgía repleta de excesos innecesarios y frívolos, no pensaba sumarme al evento este año. Sin embargo, las previsiones de lluvia y la propuesta de iniciar la festividad en casa de mi amiga Alba con una comitiva de murcianicos competentes me pareció una alternativa positiva. Todo esto sirvió para decantarme sin contar con la noticia que me tenían reservados Alba y Pablo quienes me informaron de que estaban embarazados. Me alegro mucho por dos personas que considero bellas en los dos sentidos dela palabra. Sin embargo, el cortocircuito que causó en mí el notición tuvo que ser solventado mediante algún Martini que otro, ¡pijo! El pijo murciano no designa únicamente a la persona de indumentaria y comportamiento altamente chic dado que sirve de interjección similar a coño, de sinónimo de pene y de en absoluto como en ¡qué pijo!

Cuando, por fin, el buen tiempo murciano habitual volvió a dejarse ver, fue el momento de echarse a la calle para caminar en dirección de las tascas donde muchas tenían montadas barras afuera con DJ y música a toda castaña convirtiendo la casi-totalidad del casco histórico de la ciudad en una macro discoteca donde las leyes se habían suspendido hasta el amanecer siguiente. Seguramente, durante esas horas de locura bailada, bebida, fumada y hasta esnifada y meada, Murcia, cada vez más sucia, se convertía en el lugar en donde pasárselo bien en Europa. Es posible que cueste creerlo sobre todo por aquellos lugares donde no se repara en ningunear la séptima ciudad de España y su región. Pero Murcia brilla por su gente, su escena rock indie, su comida y su ambiente y en del día del Bando se alcanzó el paroxismo anual, ¡copón! El copón murciano actúa también como interjección para denotar algo exagerado, excesivo o grandioso.