De lo más criticado del debate: nada que se haya visto en pantalla, pero todo el mundo lo ha notado

Comienza el #DebateElectoral aquí en España. Lo interesante es el horario: 10 pm a casi 1 am. 5 bloques de 25 minutos c/u. Los cierres o "minuto de de oro" serán por ahi de las 12:45 am. Y luego el "spin del post-debate Por lo visto mucha gente no va a dormir hoy . pic.twitter.com/ytakxojOki