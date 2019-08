De los nervios a la calma: las claves de un moderado G-7 protagonizado por Macron y Trump

Tres días en los que se han sentado a negociar los mandatarios de EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá e Italia, con la presencia del presidente del Consejo Europeo -Donald Tusk- y la aparición como invitados de Pedro Sánchez entre otros líderes nacionales e incluso, un as bajo la manga de Macron, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif . Una mezcla de riesgo que parece -todo es muy líquido en estos tiempos- haber ido bien.

Pese al lugar, típicamente veraniego, no era el ambiente de una fiesta, precisamente. La ciudad y sus alrededores blindados policialmente y un mar de frentes abiertos: la guerra comercial entre EEUU y China, la ‘cuestión’ nuclear sobre Irán, el Brexit , el cambio climático y los incendios en la Amazonía, un nuevo acuerdo fiscal... Y dos factores de riesgo, Donald Trump y Boris Johnson juntos por primera vez en un evento así.

Ha tenido tiempo y protagonismo para todos los frentes. Trump ha querido mostrar su ‘vis’ más moderada y así lo ha expresado ante una potencial reunión con su homólogo iraní, Hasán Rohani, “si las circunstancias son correctas”, al tiempo que ha insistido en que el acuerdo de 2015 sobre las armas nucleares iraníes fue “ridículo”.

El nuevo acuerdo nuclear debería implicar, para el magnate, que Irán no tenga acceso al arma nuclear ni desarrolle misiles balísticos “durante mucho más tiempo”, aunque al mismo tiempo ha reconocido tener “buenas sensaciones” con el país asiático. “Irán no es el país que era”, ha explicado, cuando llegó a la Casa Blanca hace dos años y medio, por lo que no ha cerrado la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplace al alcanzado en 2015, que volvió a descalificar como “malo”.

Esa puerta la había abierto minutos antes Macron, a modo de mediador, al afirmar que “se dan las condiciones” para que se produzca ese encuentro y que espera que se pueda cerrar “en las próximas semanas”. Para él, la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear ha aportado el beneficio de presionar al régimen de los ayatolás, debido al deterioro de la economía iraní, pero también ha hecho que Teherán reaccione con el enriquecimiento de uranio al ver que no se respetaba un pacto firmado.

“Trump quiere un período mucho más largo (para el acuerdo) y más sitios vigilados. Por el otro lado, podemos convencer a los iraníes de que vayan en esa dirección si les damos compensaciones económicas”, ha manifestado.

El propio grupo ha dejado por escrito sus breves conclusiones en esta cuestión. Dos bases: que Irán no pueda dotarse de armas nucleares y favorecer la paz y la estabilidad en la región”.

El primer G-7 de Boris Johnson: menos optimismo que antes