De nuevo, la cuestión de Hungría y Polonia en Estrasburgo

ATTILA KISBENEDEK via AFP via Getty Images

La sola constatación de un riesgo claro (clear risk) de violación grave y sistémica de los valores comunes consagrados en el art 2 TUE por parte de un Estado miembro (EM) de la UE, no afecta ni importa exclusivamente al respeto del Derecho europeo en ese concreto país en el que se materializa el problema, sino que repercute también, inevitablemente, sobre los demás EEMM y el conjunto de la UE: impacta negativamente en la confianza mutua entre ellos y en la consistencia de la UE en la preservación de los derechos de ciudadanía consagrados en la Carta (CDFUE) que entró en vigor, en 2009, junto al Tratado de Lisboa (TL). Precisamente por ello, el art 7.1 TUE establece una fase preventiva que dota a la UE de la capacidad de intervenir, ante el caso de riesgo claro de erosión de sus valores, estableciendo un diálogo con el EM concernido cuyo objetivo sea evitar la imposición de sanciones.

Además de todo ello, tras la Misión oficial del PE para el Seguimiento de la situación del Estado de Derecho en Polonia que tuve el honor de presidir (en mi calidad de Presidente de la Comisión LIBE y Ponente del art.7 TUE), que tuvo lugar a finales de febrero de 2022, tanto la Comisión de Asuntos Constitucionales como la Comisión LIBE del PE hemos tenido la ocasión de evaluar las propuestas legislativas iniciadas por el Gobierno polaco, lamentablemente insuficientes al no establecer una Cámara Disciplinaria independiente e imparcial pese a los requerimientos de la Comisión Europea y las terminantes sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Sin dejar de reconocer el impacto que la brutal guerra de Putin contra Ucrania está teniendo en Polonia, la Comisión LIBE del PE que tengo el honor de presidir reclama a la Comisión presidida por Von der Leyen (Comisión VDL) no abandonar los esfuerzos para impulsar una mejora de la actual situación del Estado de Derecho (Rule of Law) en Hungría y en Polonia. De hecho, la guerra en Ucrania compele a las Instituciones de la UE, con más fuerza que nunca, a reforzar su compromiso con los valores fundantes de la UE: democracia, Estado de Derecho, derechos fundamentales protegidos por un Poder Judicial independiente, respeto de las minorías y garantía del pluralismo. En este contexto tenso impuesto por las medidas que reclama la guerra contra Ucrania, el PE ha exigido a la Comisión VDL la no adopción del Mecanism (Fondo) Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) hasta que se asegure el acatamiento a las sentencias del TJUE, en especial las relativas a la independencia judicial en Polonia. El PE expresa así con nitidez su preocupación persistente sobre el contumaz deterioro del respeto del Derecho de la UE por parte de los llamados regímenes iliberales: la liberación de Fondos UE incentivaría el incumplimiento del Derecho europeo por inacción o aquiescencia de ambas Instituciones, Consejo y Comisión VDL.