De portada de 'Interviú' y actriz de éxito, a la ruina: "Hay meses que no me queda dinero ni para comer"

La cantante y actriz española Josele Román, de 73 años, alcanzó la fama en los años 70, cuando llegó a ser portada de la revista Interviú. Trabajó en películas como ‘Vente a Alemania, Pepe’, ‘Niñas… al salón’, ‘El virgo de Visanteta’, ‘El donante’, ‘La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona’ o ‘Vida conyugal sana’.

Pero su época dorada hace tiempo que pasó y ahora está inmersa en graves problemas económicos. La actriz ya relató su delicada situación hace unas semanas en Sálvame y ahora ha vuelto a hacerlo en una entrevista en La Razón.

Román subraya que tiene ganas de seguir en activo, pero lamenta que no tiene ninguna oferta. “Las deudas me están matando, tengo una de casi cinco mil euros con un banco que no puedo pagar de golpe. Me llaman todos los días con advertencias muy desagradables. No hay manera de cancelarla, no puedo sacar el dinero de la nada. Me amenazan con embargarme, con quitarme la pensión, la casa…”, relata en el periódico.

La actriz subraya que cuenta con una pensión de 620 euros, un importe que se se le va en “comida, gastos y deudas”. Celebra, no obstante, que puede vivir en un “chalecito muy modesto en Móstoles” que le compró su madre gracias a una herencia y que está totalmente pagado y libre de deudas.

“Pero estoy muy asustada, con mucho miedo, y vivir con miedo es horrible. Hay meses que no me queda dinero ni para comer, es horroroso. En estos momentos ni tan siquiera puedo comprarme ropa barata de mercadillo”, se lamenta.

Román vive rodeada de 30 gatos y explica que se gasta en ellos buena parte de su pensión. Subraya que ella se apaña “con lo que sea” pero que los animales son abandonados y le dan mucha pena.

“Ahora se me ha estropeado la lavadora y no puedo arreglarla. Me apaño con la pila, a la antigua. Vivo con una tensión continua, es un sinvivir, estoy muy afectada por esta situación”, afirma.

Además, se queja de que ningún compañero de profesión la prestado ayuda y critica que “en los rodajes todos parecen amigos, pero fuera… Si te he visto no me acuerdo”.