De Quinto (Cs) responde con descalificaciones a quien le critica por recibir regalos y presumir de ellos

Marcos de Quinto vuelve a la carga. El diputado de Ciudadanos y número 2 por Madrid se ha visto inmerso en una nueva polémica a través de las redes. Esta vez con el diputado de Galicia en Común (confluencia de Unidas Podemos) Antón Gómez-Reino.

La polémica viene de ‘antiguo’. Fechas atrás, el antiguo vicepresidente de Coca-Cola respondió a las críticas de Ignasi Guardans en Twitter con estas palabras: “Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí :-)”, haciendo mención a la marca de vinos.

La empresa, ‘agradeció’ la promoción -buscada o no- hecha por el diputado de Ciudadanos y le envió una caja de sus caldos, con un elevado valor. A De Quinto le ha faltado tiempo para publicarlo en su perfil.