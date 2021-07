De Salinger, Nueva York y el cine de verano

My Salinger Year (2020, Philippe Falardeau) , traducida en España como Sueños de una escritora en Nueva York, es una de esas piezas delicadas, livianas, sin gran implicación que, sin embargo, ofrecen una hora y media de inmersión en otro universo, el de la literatura; en otra ciudad, la de Nueva York, y en otro tiempo, 1995.

Su vida cambia cuando encuentra trabajo en Harold Ober Associates, una agencia literaria con reminiscencias de la generación perdida, en la que la revolución digital se mira con distancia. Aunque la agencia ha vivido tiempos mejores, cuando representaba a autores como Scott Fitzgerald, Agatha Christie, Faulkner o Pearl S. Buck, Joanna encuentra algo hipnótico en ese enclave ajeno al paso del tiempo, y en el que su jefa Margaret (Sigourney Weaver) se muestra tan lejana como enigmática. Solo existe un representado que es capaz de trastocar la rigidez de Margaret y no es otro que “Jerry”, modo familiar en que se refieren a J.D. Salinger, autor de la icónica novela El guardián entre el centeno (1951).

Título arriesgado del canadiense Philippe Falardeau, tras la celebrada El profesor Lazhar (2011) o La buena mentira (2014), My Salinger Year recuerda no solo al cine que se consumía antes de la pandemia, sino, sobre todo, a las películas previas al cambio de paradigma audiovisual de la última década.

No lo duden, si desean deambular por las calles de una Nueva York lluviosa, bohemia e idílica, vean My Salinger Year. Y, cómo no, ya en diciembre les recomendaré el mejor cine de verano.