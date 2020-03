Los deportistas, en vilo por la posible cancelación de los JJOO: "Me da miedo la expansión del virus"

Sin rodeos. Tiene miedo, sí. Un sentimiento que no comparten otros ‘colegas’. “A mí no me da miedo esta epidemia”, afirma Damián Quintero, gran baza española para este verano. El karateka, campeón del Mundo y diez veces de Europa, acepta “tener precaución, pero no obsesionarnos”, y lo enlaza con su reciente experiencia “en Dubai, donde nos encontramos con muchos deportistas asiáticos, incluida China, China Taipei, etc. En ningún caso hubo rechazo. Se trabajó con normalidad y respeto, como debe ser”.

En similares términos se manifiesta Carmen Martín, líder de la selección femenina de balonmano y actualmente en el Niza francés, un país que también ha sido tocado por el coronavirus: “No, no tengo miedo”. Eso sí, confiesa, “si existiese peligro me parecería normal que los atletas no participasen o que se pospusieran los Juegos. Pero seguro que los organismos sobre salud involucrados nos ayudarán a tomar la mejor decisión por el bien y salud de todos”.

Para la jugadora almeriense, medallista olímpica en Londres 2012 y a la que solo separa de Tokio un preolímpico a priori favorable, la clave está en la evolución temporal: “Espero que para julio las investigaciones del coronavirus evolucionen de forma positiva para encontrar remedios, vacunas de prevención o simplemente que este virus comience a debilitarse, desaparecer y que nos permitan saber con certeza que no habrá peligro para participar en los JJOO”.