Debajo del virus

Algunos hay, igual que deportistas de primera fila que quieren compartir su riqueza sin aspavientos. Pero el caso de Amancio Ortega sobresale entre todos, no sólo en una ocasión de catástrofe nacional y mundial, como la emergencia provocada por el coronavirus. No. Desde hace años el dueño de Inditex, y en general su familia, se está volcando en el ejercicio de la filantropía con sus ayudas para proporcionar el más moderno y eficiente aparataje contra el cáncer al Servicio Nacional de Salud (en mayo pasado, 300 millones de euros). O becando a miles de jóvenes para estudiar fuera el bachillerato y aprender inglés, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera. Y ahora, en estos momentos críticos y angustiosos, proporcionando 300.000 mascarillas y poniendo a disposición del Gobierno todos sus medios para importar con urgencia el material necesario a través de su inmensa red logística y de compras, y para poner las fábricas a disposición de las autoridades en esta economía de guerra. Su hija Sandra dona más de un millón y 5.000 trajes protectores.

La pregunta que me hicieron fue: “¿Y dónde están los demás súper ricos, riquísimos, los del Ibex 35 y los que no siendo de este club son grandes fortunas, mimadas por los políticos, por la prensa rosa, e invitados fijos de plantilla en los actos económicos y mundanos?”.

Y, esto es más reciente, exigiendo que no se siga hablando del debilitamiento de la sanidad pública durante los gobiernos populares. Los vídeos de las comparecencias y ruedas de prensa del aznarista Casado solapadas con las del presidente del Gobierno, como un ‘gobiernito’ siempre enfurruñado, y los tuits, retuits y cartas de Díaz Ayuso, son como una foto: la imagen vale más que mil palabras.

Aquí todos, sin faltar uno, son responsables de sus actos por acción o por omisión. Vamos a ver: la sanidad pública está transferida a las comunidades autónomas, son ellas las encargadas de contar con plazas, con camas, con UCIs, con mascarillas, respiradores, sábanas, pijamas, jeringuillas… no sólo para los días tranquilos sino para atender los imprevistos previsibles de todos los años: la gripe o las alergias bloquean las urgencias y desbordan los pasillos con camillas ocupadas, mayormente, por ancianos, o casi. Año tras año.

Aquellas ‘mareas’ que llenaban de profesionales de la sanidad, de la educación, de jubilados… las calles y plazas de España protestaban, y con razón, por los recortes practicados al Estado de bienestar, por su propia esencia crueles y de serios efectos secundarios. Madrid fue el tubo de ensayo de los planteamientos neoliberales más radicales. Es una estupidez decir trolas en tiempos de Internet. En los últimos días los expertos señalan como una de las ventajas de Alemania en esta hora triste y tenebrosa que tiene el doble de médicos y camas por habitante que España.

También hay otro factor que nos diferencia y que va en nuestra contra por aplicación de un principio que es tan fácil de entender, aunque algunos estén incapacitados para ello, como el mecanismo de un chupa-chups: poner en los cargos a personas inadecuadas, incompetentes o incompatibles con el servicio público, como pudieran ser los que tienen dependencia o compromisos con la empresa privada que lucha por ‘gestionar’ este sector. Típica quinta columna.

Con frecuencia vemos como todos los partidos, porque esto es tan destructivo como una plaga de langosta peregrina africana, colocan en sus listas municipales, autonómicas y nacionales a gente con un perfil tan poco adecuado que no hay dudas sobre su desastroso resultado. Haber sido concejal o concejala de cualquier tontería y no haber logrado pasar la barrera de las elecciones no puede ser un certificado habilitante para entrar por la vía digital como alto cargo en cualquier consejería. El mayor peligro, y con más efecto multiplicador, es un inepto e indocumentado en áreas como sanidad, dependencia, educación… Los favores internos de los partidos, o sus compromisos externos, no pueden interferir en el sentido común. Hay reglas.