La Europa social frente a la Europa comercial: así ha sido el debate de los candidatos a la Comisión Europea

Cué hacía referencia a sus orígenes migrantes —“soy hijo de ilegales”— para apelar a la solidaridad y a la responsabilidad de Europa a la hora de acoger inmigrantes. Keller y Timmermans se mostraban de acuerdo —“Europa pierde una parte de su alma cada vez que muere un inmigrante”—. En cambio, la derecha se ha ido por otros derroteros. A Zahradil no le gustan las “cuotas migratorias” y Weber ha hablado de un mayor “control de fronteras”.

¿Te parece que Bruselas pilla un poco lejos? Para nada. Lo que se ha debatido esta noche te interesa, y mucho, sobre todo de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo y de cara a los próximos cinco años que dura la legislatura. Salario mínimo, desempleo juvenil, Erasmus, migración, cambio climático, austeridad, impuestos, igualdad salarial... de todo esto (y más) han hablado los candidatos, aunque no de la misma manera ni en la misma medida. En casi todos los temas se apreciaban dos bloques diferenciados: uno más conservador en cuanto a economía e inmigración y otro mucho más progresista, favorable a medidas sociales y para frenar el cambio climático.

“Haced que se oiga vuestra voz”, pedía mientras tanto la presentadora para animar a los espectadores a expresarse en redes a través del hashtag #TellEurope. Y los europeos han hablado: que se aborde el cambio climático, que los candidatos digan qué van a hacer para propiciar una transición ecológica.

El problema es que cuando se piden medidas concretas, no todos los políticos saben responder. Sí se han mojado Keller y Cué, apuntando a las multinacionales, que “producen el 70% de la contaminación del planeta” y siguen recibiendo subvenciones de Europa. Timmermans, por su parte, proponía “gravar fiscalmente el queroseno y poner impuestos al CO2″, cosa que no ha gustado del todo al candidato de la Izquierda Europea, que se ha acordado de Macron y de los chalecos amarillos para reclamar que el “peso fiscal no debe caer sobre los más pobres”.