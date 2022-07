Las 7 claves del debate sobre el estado de la nación

Sánchez buscar recuperar la calle y a sus electores potenciales (se está detectando traspaso de voto del PSOE al PP). Su orientación hacia la izquierda, no obstante sostienen en La Moncloa, no supone olvidar el centro. “Vamos a por todas” y “dejarse la piel” son dos expresiones del líder del PSOE que se repiten desde hoy entre los suyos, que dicen tener un “chute de energía”. De todas formas sigue existiendo la sensación de que habrá cambios en los equipos: “Alguna cabeza tiene que caer”, señalaba un diputado tras el debate.

El PP, tono duro y vuelta a ETA. Los populares han vivido un extraño debate de la nación. Alberto Núñez Feijóo no podía hablar al no ser diputado, pero sí estuvo en la jornada del martes en el sillón principal de la oposición. Subió a la tribuna su ‘número dos’, Cuca Gamarra, que hizo un discurso principalmente centrado en ETA y EH Bildu. No le salió como se esperaba, incluso Bildu se puso en pie y en silencio cuando se pidió un minuto en conmemoración de Miguel Ángel Blanco. Su intervención desconcertó al no centrarse en la economía como se había anticipado.