Europe's not living a celebration!

Y como les pasó a Azúcar Moreno en su año, han empezado bajos de forma y con nervios. El aire de Bruselas parecía llegar hasta el estudio madrileño. Y es que un debate es un debate, apenas se conocían los combatientes y el miedo a meter la pata se notaba desde el principio. El terror a los cero puntos de Remedios Amaya … ¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva...

Sobre el escenario-pista, bajo la batuta de Ana Pastor en La Sexta, han saltado pasadas las nueve y media nuestra Década Prodigiosa : Josep Borrell (PSOE), Dolors Montserrat (PP), María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), Luis Garicano (Ciudadanos) y Jorge Buxadé (Vox). Made in Spain, ¡cien mil vatios de sol alumbrándote cada día!

Europa está de campaña (doble). El próximo sábado se celebra Eurovisión y el domingo 26 las elecciones europeas. Y esta noche de domingo tocaba el primer ‘cara a cara’ de los que serán nuestros representantes allende los Pirineos. Y, la verdad, no ha sido una ‘celebration’, como cantaba en Tallin hace 17 años Rosa .

Vuelta de la publicidad. Y Borrell estaba este domingo más de baladista y con ganas de hablar de una Unión Europea más unida frente a los grandes desafíos. Por detrás parecía sonar Bailar pegados, de Sergio Dalma. Pero con un punto de advertencia y citando las grandes reformas: acabar la arquitectura del euro, armonización fiscal, presupuesto del euro.

Pero eso sí, lanzando que se trata de unas elecciones determinantes y ante la posibilidad de que Europa va a desaparecer como civilización entre China y Estados Unidas. “Ahora la UE es más necesaria, hay una ofensiva de partidos nacionalista y populistas”. Un aviso, que viene esa Brujeríacomo las Son de Sol. Y, ojo, Borrell de melodía templada pero intentando hacer desafinar a Garicano recordándole que algunas de sus propuestas no recibirán muchos ‘points’ en su familia ALDE mirando de Europa. Duty free, en versión de las Ketchup.

Waterloooooooo!

¿Lo escuchan? No es el silencio. Suena Waterloo, de Abba. Es en honor a Puigdemont. Todo acompañado de una promesa de Garicano: no votarán al próximo comisario de Justicia si no se lleva a cabo una reforma de la euroorden. Y ha citado al equipo corista que le acompaña, como sus ‘chenoas, bisbales y bustamantes’ tiene a Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá, Javier Nart y Jordi Cañas.

Esa canción también le sonaba a Vox en la mente por el tema catalán. Aunque el partido verde tiene nostalgia más de temazos en blanco y negro de la época de Conchita Bautista. “Estando contigo…” Y el solista elegido por Santiago Abascal: el falangista Jorge Buxadé, que ya ha intentado, según informó El País, en un par de ocasiones llegar al Parlamento Europeo.

Este abogado del Estado no ha despejado la incógnita de que a grupo político se van a adscribir en la Eurocámara. Los tientan los ‘salvinis, le pens’ y los poderosos polacos. Ni una pista ha dado, lo ha dejado para la resaca del 27-M. Eso sí, ha gritado que “toda Europa está esperando dónde se coloca Vox”.

Lo que ha dejado claro es su idea del continente, un sitio donde les “roban” la soberanía. Contra la “entrada masiva” de inmigrantes ilegales y exigiendo la “competencia” exclusiva para los países en esta materia. Seguro que le estarían pitando los oídos, como hasta reconocido el propio Salvini, con la canción que lleva Italia: Soldi. Su cantante, Mahmood, entonará un himno sobre las periferias europeas y hasta suelta algún ‘habibi’. Buxadé, por cierto, ha carraspeado al principio, la extrema derecha sin complejos también tiene pánico escénico. Por cierto, Gibraltar, en sus palabras, “es una cueva de ladrones”.