Salimos tan mal como entramos

Ya desde el arranque la tensión ha caldeado el gélido espacio. Y no era para menos: de lleno al tema catalán. Pero con un prólogo del primer minuto con una petición de Sánchez, que no ha tenido respuesta: el compromiso de que si nadie logra la investidura, se permita gobernar a la lista más votada.

El líder de Vox ha dejado frases e ideas de extrema derecha durante todo el debate , diciendo que las vecinas de su barrio no pueden salir a la calle con joyas porque hay menores inmigrantes. Incluso ha llegado a afirmar que el 70% de los miembros de las otras ‘manadas’ son extranjeros. Un dato que es falso. Y daba más cifras al azar no comprobadas como que la sanidad universal para inmigrantes cuesta “mil, dos mil, tres mil millones”.

“La derecha cobarde y la ultraderecha agresiva”

Y Sánchez aprovechaba para reprochar la actitud de Casado y Rivera con Abascal. “Están representando la derecha cobarde ante una ultra derecha agresiva”. El presidente del Gobierno ha evitado bajar al barro con Abascal, pero sí ha llegado un momento, bien pasada la medianoche, de un momento ‘cara a cara’, cuando el líder de la ultraderecha le ha acusado de reavivar los odios.

Acto seguido llegaba otro de los momentos más tensos: Iglesias contra Abascal. El líder de la ultraderecha le ha recriminado paseos por las herriko tabernas y ha dicho que no aceptaba lecciones de constitucionalismo cuando él había sido señalado por ETA. El secretario general de UP le ha indicado que en sus listas va también un guardia civil amenazado por la banda terrorista y que no presume de ellos, y se dedica a “trabajar”.

¿Y se saca algo en claro de los pactos? Pues no mucho. Sánchez ha repetido que no piensa hacer una gran coalición con el PP, pero no ha aclarado si va a aceptar los votos de ERC y Junts. Su idea: dejar gobernar a la lista más votada. Una promesa ha hecho también: Nadia Calviño será vicepresidenta económica. Desde luego, no parece una gran señal para Unidas Podemos, que no se siente nada cercano a la actual titular de Economía y propuestas como la mochila austriaca.

En ese momento sobre pactos, Sánchez ha insistido en la connivencia de Casado y Rivera con la ultra derecha. Siente envidia, ha proclamado el socialista, de países como Alemania o Francia donde Angela Merkel y Emmanuel Macron no pactan con la extrema derecha. “Se han unido a la ultraderecha -ha proseguido- que justifica las manadas, exaltan el franquismo y la ilegalización del aborto”.