Segunda jornada: a medio gas, con el PP en diferido y ley de secretos oficiales

El presidente se ha revuelto ante este discurso: “Comparto la frustración, la angustia y el enfado de la ciudadanía porque es mío”. “Si se ha llevado una impresión equivocada de que no quiero empatizar, de que no he hecho un análisis honesto y no he trasladado mi compromiso rotundo, usted ha escuchado un discurso distinto”, le ha trasladado Sánchez cuando estaba en la réplica en la tribuna de oradores. Con otra lanza: el Gobierno liberal de Bélgica ha planteado una reforma fiscal en el mismo sentido. “No sé si van a apoyar o no”, le ha recriminado sobre los nuevos impuestos anunciados.