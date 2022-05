¿Debemos gritar más fuerte contra Vox?

NurPhoto via Getty Images

Sorpresa: la mejor forma de combatir a la extrema derecha por parte de los demás partidos no es gritar muy fuerte “no a la extrema derecha” y seguir comportándose en asuntos de corrupción, de política territorial o económica como hasta ahora. Sin embargo, éste es el método que más se practica, a pesar de que una y otra vez comprobamos que no da resultado. La extrema derecha ha conseguido colocarse como solidísima segunda fuerza política en Francia. Por primera vez tenemos miembros de Vox en puestos ejecutivos de un gobierno autonómico. Y todos sabemos cuál es la casilla a la que vamos a mirar en primer lugar ante los resultados electorales andaluces del 19 de junio. ¿Será que no estamos gritando lo suficientemente fuerte “¡no a la extrema derecha!”? ¿Y si imprimimos también camisetas?