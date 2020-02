Decálogo para iniciar el diálogo entre España y Cataluña

1.- Mientras dure la negociación, se prohibirá el uso de banderas. De todas. La estelada azul, la del Betis, la española constitucional, la estelada amarilla, la europea, la LGTB, la republicana. En los conflictos bélicos no se podrá ondear la bandera blanca, y los soldados deberán manifestar que se rinden a voz en grito. El personal de pista de los aeropuertos no podrá comunicarse entre sí agitando banderas sino mediante mímica. Sólo se permitirán los banderines que utilizan los jueces de línea en los partidos de fútbol, siempre bajo la supervisión de psicólogos, para que nadie empiece a identificarse con ellos o se emocione al verlos.

3.- En esta historia nadie es fascista. Torra no es fascista. Borrell no es fascista. Y si ninguna persona es fascista, menos aún lo son los territorios. España no es fascista. Cataluña no es fascista. El fascismo es un ideario racista, socialista y militarista que hoy en día ya no defiende nadie relevante. Si alguien afirma estar sometido a un régimen fascista, se le meterá en una máquina del tiempo para que vaya al año 1941 y pase unos meses en el gueto de Varsovia, a ver si aprecia alguna diferencia con su situación actual.

4.- Mientras dure la negociación, se prohibirá el uso de himnos. De todos. La Marcha de Granaderos, el himno del Betis, Els Segadors, la Marsellesa, la Internacional, el Himno de Riego. Se penalizarán a aquellas personas que canten Asturias, patria querida tras la ingesta de licores. Sólo se permitirá la ejecución de los tres primeros movimientos de la Novena Sinfonía de Beethoven, evitándose así el Himno a la Alegría.

5.- “Político” y “judicial” no son antónimos. Son términos independientes y, por tanto, compatibles. Existen problemas políticos y judiciales, problemas políticos no judiciales, problemas no políticos y judiciales, problemas no políticos ni judiciales. Defender que el problema catalán no es judicial sino político es como defender que Goya no era pintor sino aragonés. Los políticos se ocupan de problemas políticos, los jueces se ocupan de problemas judiciales.