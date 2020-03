'Decamerón', de Boccaccio: seguir sus pasos literarios en una cuarentena por el coronavirus

lustración de una edición de ‘Decamerón’, de Boccaccio, publicada en Venecia en 1492. /Wikipedia

Una cuarentena boccacciana

Por Aurora Luque

Si hemos de pasar una cuarentena, hagámosla amable, voluptuosa, decamerónica. Las instrucciones nos las dan los clásicos. ‘The classics can console. But not enough’. Así concluye Derek Walcott su poema Las uvas del mar. ‘Los clásicos consuelan, pero no lo suficiente’. Pero consuelan. No consuelan de todo ni del todo, pero a veces funcionan como el amigo que se sienta a tu lado y te tiende un pañuelo para que te seques las lágrimas. En estos días de pánico y pandemia contamos con su apoyo para pasar una cuarentena inolvidable. Hablo de un consuelo que viene de Italia, de la inventora Italia. Estos días circulaba un chiste por las redes (me niego a llamarlo meme). El coronavirus es como la pasta: lo inventaron los chinos y los italianos lo reparten por el mundo. Pobre Italia. También de allí viene el sabroso clásico que hoy me habla y me consuela. El Decamerón del gran Boccaccio cuenta cómo las pasaron en Florencia con “el pestilencial tiempo de la pasada mortandad”. La epidemia de peste del siglo XIV provocó una subversión social, ética y económica colosal, una disolución de todo lazo religioso, afectivo, familiar. Siete mujeres jóvenes (Fiammetta, Pampinea, Filomena, Emilia, Laurita, Neifile y Elisa) se encuentran en una iglesia y deciden retirarse en el campo en compañía de tres enamorados, Pánfilo, Filóstrato y Dioneo. Durante diez días cada cual contará una historia para entretener a los demás. Y vamos escuchando las cien historias de Andreuccio, de Martellino, de Paganino de Mónaco, del judío Melquiades, de frailes truhanescos, de damas vividoras, de Gileta de Narbona, de micer Guillermo de Rosellón, de la dama Beritola… La vida pululante, apasionada, sometida a la suerte y a la audacia. Boccaccio, desde aquella Florencia invadida de miasmas, nos sugiere dos cosas a nosotros, los globalizados tristes del siglo XXI: leer su festivo Decamerón o bien imitarlo y reunirnos en el campo en pequeños y amables cenáculos para contar historias y escucharnos los unos a las otras y a los otros. Diálogo y lectura lenta. Puede ser memorable una cuarentena al modo clásico.