El decano de abogados de Madrid iguala machismo y feminismo en un acto con Irene Montero

“El feminismo no está proponiendo lo contrario que el machismo, el feminismo está proponiendo que todos seamos iguales”, “las mujeres no queremos ser más que nadie”, ha recalcado entre aplausos de los presentes.

Ha sido al finalizar la ronda de preguntas a la ministra cuando el decano del Colegio de Abogados de Madrid ha tomado la palabra. Tras dejar claro que el colegio va a estar siempre “al lado de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, de la protección de las mujeres maltratadas y de la no discriminación”, ha precisado que, como abogados, son también “los defensores del derecho de defensa” recogido en la Constitución y deben defender a los presuntos autores de los delitos.

“No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente”, ha señalado despertando algunos aplausos en el auditorio.

“Una justicia independiente, que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro”, ha continuado en defensa de la presunción de inocencia y la no inversión de la prueba. A su juicio, no cabe duda de que se necesita más formación y especialización, pero ello no debe implicar que se abandone el Estado de derecho.

En el coloquio, Montero ha insistido en la lucha por la igualdad del movimiento feminista, una igualdad que también es buena para los hombres, obligados también a cumplir los “roles y mandatos de género” que impone “el machismo y el patriarcado”.