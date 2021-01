Decathlon pone en aprietos a Netflix por un gazapo en esta imagen de 'Lupin'

En esta ocasión no ha sido un espectador cualquiera el que se ha dado cuenta de la metedura de pata —nunca mejor dicho— de la ficción. Ha sido Decathlon el que ha descubierto el error y lo ha compartido a través de su cuenta de Twitter de Bélgica .

Se trata de una escena en la que, de alguna forma, aparece la cadena de material deportivo. En ella, un flashback a 1995, se cuenta la infancia del protagonista Assane Diop, que viste unas zapatillas de la marca de tenis Artengo. He ahí la cuestión.

“Di, Netflix, pensabas que no lo veríamos, pero en 1995 nuestra marca Artengo todavía no existía”, han escrito. De hecho, la firma nació once años más tarde, en 2006.