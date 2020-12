Qué decir a un familiar o a un amigo que está metiendo la pata con el coronavirus

Eso no significa que no puedas intentarlo. La psicóloga clínica Zainab Delawalla propones seguir dando ejemplo con los hábitos seguros que nos gustaría que las personas cercanas adoptaran. Háblale de los ajustes que has hecho en tu rutina y reconoce lo complicado que resulta a veces.

“Cuéntale la lástima que te da no poder seguir con tu vida normal (por ejemplo, no reunirte con tu familia en Navidad) y tus motivos para seguir adelante con esa decisión”, aconseja Delawalla. “Quizás les inspires y tomen nota. Y si no, al menos les habrás ofrecido otra perspectiva”.