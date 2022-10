El único cargo de ADIF imputado por el caso del Alvia culpa al maquinista y asegura que no debía evaluar la seguridad de la línea

Andrés Cortabitarte, director de la seguridad en la circulación de ADIF desde 2005 hasta el 2 de junio de 2013, ha alegado hoy que entre sus funciones no estaba la de evaluar los riesgos de la línea 082, la del Alvia que se estrelló en 2013, cuando entraba a Santiago, con el saldo de 80 muertos y casi centenar y medio de heridos .

Mas no solo eso. Cortabitarte ha culpado al maquinista Francisco José Garzón Amo del accidente. “Estamos aquí por cuatro segundos”, ha recogido El País en un extracto de su declaración en el juicio. “Si el maquinista hubiera frenado cuatro segundo antes, no estaríamos aquí”, destaca ABC .

En su declaración, a preguntas del Ministerio Público, el acusado ha indicado que no tenía esa facultad y tampoco peso alguno sobre la construcción, y cuando el fiscal le ha indicado que durante la fase instructora llegó a decir que él era el máximo responsable de la seguridad y que a tal efecto había emitido un certificado sobre esa línea, ha replicado que el suyo era uno más.

Responsabiliza a UTE Thales y Dimetronic

Cortabitarte también ha descargado la responsabilidad de la evaluación de riesgos de seguridad de la línea 082 sobre la UTE Thales y Dimetronic (hoy Siemens). “Nosotros no podemos evaluar al evaluador”, ha zanjado, incidiendo en que quien evalúa los riesgos es “aquel que construye” y ha vuelto a remarcar que el certificado que él emitió no se adentraba en ese aspecto por no tener “competencia” para ello.