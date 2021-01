Defender a los trabajadores, la prioridad para un gobierno progresista

Durante este trienio y a pesar de la pandemia, se han regularizando once veces más falsos autónomos que durante el último trienio de Rajoy. En 2017 se regularizaron 1.845 autónomos, frente a 1.103 en 2016 y 1.574 en 2015. No es lo mismo, no somos lo mismo.

¿A qué se debe que se hayan multiplicado por 11 los falsos autónomos regularizados? Pues a que con el actual Gobierno progresista se ha disparado el número de inspecciones laborales, en torno a un 43% más.

Rajoy no hizo nada contra el fraude de ley que suponía la situación de los falsos autónomos en el mercado laboral. Incluso una Resolución de la UE dio en 2016 un mandato a los Estados miembros pidiendo el refuerzo de las inspecciones de trabajo y de las sanciones, donde además se solicitaba la modificación de la legislación para no permitir que se siguiesen dando estas prácticas ilegales, pero el Gobierno de Rajoy miró para otro lado y no se preocupó por estos miles de trabajadores.

La situación cambia radicalmente con la la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, quien con Magdalena Valerio como titular de Trabajo y con el relevo de Díaz en la cartera desde 2020 se disparan las inspecciones.

Se trata de un formato extendido en algunas plataformas digitales, que tratan de disfrazar de economía colaborativa lo que son modelos de negocio con plantilla; pero también en sectores con menos tecnología, como la industria cárnica, cuyas empresas comenzaron hace dos años a admitir sus irregularidades tras la presión de los sindicatos y de los inspectores, y en otros ámbitos como el de la telefonía.

En el último trienio la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha actuado sobre miles de falsos autónomos en el conjunto del país, regularizando su situación en el Sistema de Seguridad Social, y donde se ha exigido a las empresas responsables el cumplimiento de sus obligaciones mediante la emisión de Actas de Liquidación al Régimen General de la Seguridad Social por las cuotas dejadas de ingresar en el momento oportuno.

Las pésimas condiciones laborales para estos miles de trabajadores ha dado un vuelco a mejor, la Inspección se ha activado y ha puesto en marcha la maquinaria con este Gobierno de progreso, y los tribunales están respaldando ese trabajo, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.