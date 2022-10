Defensa asegura que España no descarta formar parte del escudo antimisiles europeo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que España no descarta formar parte del escudo antimisiles europeo , por lo que “estudiará” la iniciativa “cuando tenga consistencia”, y ha añadido que “si entendemos que es bueno para Europa, cuando esté mucho más adelantado, no nos negaremos ”.

Defensa pide prudencia

Aunque la amenaza de un ataque nuclear por parte de Rusia “sobrevuela” porque Putin no ha conseguido sus objetivos, Robles ha pedido prudencia y no generar alarma innecesaria, ya que no se tienen datos de los servicios de información de que se vaya a concretar, si bien ha advertido de que los países occidentales no van a aceptar amenazas.