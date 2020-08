Defensa de la juventud

El desempleo juvenil en España, junto con Grecia, es el más alto de la UE. Aquí los jóvenes que trabajan son los peor retribuidos, todos, o casi, con contratos temporales. Muchos, debido a nuestro secular laberinto burocrático, consecuencia de un sistema púber en lo que respecta a reciente la historia europea, todavía no han recibido el pago de los ERTEs. No se quejan, de momento; aguantan conocedores de grupos que padecen penurias el doble de ignominiosas, las pensiones no contributivas sin ir más lejos, lo que nos insta a enorgullecernos de nuestra juventud. Incluso, referencias catastróficas en mano, se resisten a un mañana indigno. El 93,21 % de los estudiantes han aprobado la selectividad, y con una media alta. Resulta obligado aplaudir el esfuerzo exponencial y la función fática de aquellos, pertenecientes a las clases desfavorecidas, que carecían de ordenadores personales cuando la pandemia pegaba duro. Y lo que nos queda. Cayendo pedruscos de punta, siguen, frente a otros, Vox y nacionalismos ultramontanos, ilusionados con un futuro robusto, unitario, español, en lo social y laboral, en la paridad de oportunidades. Saben que depende de ellos construirlo. Los datos confirman que ya están en el tajo.

Consciente de su buena gestión, dada la coyuntura, con la pandemia, me ocurre algo similar con mi secretario general. No comparto y me avergüenza su manera de contemporizar con Bildu, pero sigo en la militancia deseando que acabe la legislatura y gané las próximas generales. Lo que podría avecinarse, la derechona con tufillo tardofranquista, expresión de mi amigo y maestro Umbral, representa un tormento en lo concerniente a nuestros valores progresistas, traducido en el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, la dejadez de los excluidos y la ruptura del binomio seguridad/libertad. La seguridad primaría convirtiendo a la ley mordaza en una broma. La suma del PP y Vox y acaso la aspiración de pisar moqueta gubernamental de Cs explica parte de lo anterior.

El Sr. Casado, de todos modos, se está pincelando… con brocha gorda. No pide permiso para orar a la presidenta de la cámara, falta de cortesía democrática o devaluación de la misma; tanto monta. Su penúltima desfachatez radicó en criticar al Gobierno sobre la lucha contra el patógeno, justo el día en el que no cabían los pronunciamientos políticos, la mañana del bello homenaje a las víctimas de la covid. Ni siquiera el Sr. Torra, personaje decimonónico ataviado de un postmodernismo avinagrado, se atrevió a mencionar el virus. El Sr. Casado la ha tomado con la juventud a raíz de la infección que propaga, un 70% de los rebrotes, lo que no resulta de cosecha propia. Salvo Pedro Sánchez, Meritxell Batet, Margarita Robles, Iñigo Errrejón, Ada Colau y pocos más, los líderes de los partidos y los medios de comunicación están poniendo a parir a nuestros jóvenes.

En las hecatombes siempre se busca a un culpable.

Al principio de la pandemia, los partidos y los mass media utilizaron con intenciones beatíficas las palabras Nueva Normalidad, definiendo a la desescalada y rebrote en las que nos hallamos, pensando que la ligereza de los términos no asustaría a la población más de lo que está. Craso error. Churchill no se anduvo por las ramas en otra contienda, ofreció sangre, sudor y lágrimas. Desdibujar el lenguaje conduce a la confusión. La normalidad lo es con altibajos o no lo es, y una guerra (no resilencia, adaptación a un elemento adverso), la que nos ocupa, se aleja mucho de una nueva cotidianidad. Se trata de un cambio de paradigma. El homo sapiens ha conocido solo un puñado, y ha olvidado que tienden a finalizar arrasando las fechas. No obstante, la proximidad de la vacuna y el plan de la UE significan una tabla de salvación en un mar proceloso.

No escuché en los medios ni en los tertulianos ni en los políticos, durante el pico del coronavirus, realizar concienciación ni pedagogía con la juventud.