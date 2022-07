Anatomía de un choque: un orden del día, el disgusto de Díaz y el compromiso con la OTAN

Desde Unidas Podemos argumentan que ese punto no llevaba ninguna fecha concreta de aprobación ni una cantidad. Por lo tanto, en estas horas se mezclan las sensaciones de enfado, sorpresa y preocupación. De hecho, miembros de Podemos le han reiterado a la vicepresidenta que esto es un ejemplo de que no se puede fiar de los socios socialistas.

Y este martes se veían todos a primera hora las caras. Díaz llegaba con una gran sensación de disgusto por no haberse tratado este asunto “al máximo nivel”, según su entorno. Además, no le han gustado las “formas” de los socialistas después de que Unidas Podemos decidiera bajar el pistón durante la semana pasada para que fuera bien la cumbre de la OTAN. Pero no se ha echado para atrás el ala socialista y se ha dado luz verde al acuerdo que contará con 999.793,477 euros. Se tramita además como fondo de contingencia, por lo que no deberá ser aprobado por el Congreso y se evita así un choque con los propios socios de Gobierno en la Carrera de San Jerónimo.