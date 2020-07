MirageC via Getty Images

Este periodo de postverdad y postcensura, de postparto y patriarcado, de despotismos y empotrados, empoderados y cosificados, nos crea la falsa percepción de que todo es posible habitar desde el vacío íntimo del ser humano. Vivimos al ritmo de las redes sociales y de los medios de comunicación –y nos dan muerte en los tejados–. No alimentamos el alma. Y articulamos nuestro universo más próximo para crear la falsa conciencia de que todo es cierto y no lo es. Creemos que todo vale y no es así.

Construir una identidad bajo unos valores y un criterio, conocer la historia desde una visión crítica. Conocer la situación geográfica, la riqueza cultural y natural de nuestro entorno, sus puntos fuertes y debilidades ayuda también a formar a un ser humano. Poseer la información y estar al día de lo que pasa a nuestro alrededor. Poseer un pensamiento crítico, exigiendo pruebas y argumentos. Participar en la vida pública, dejarnos la piel –no sólo basta degollar claveles al ritmo suicida de la noche. Hay que actuar. Nos tenemos que levantar ante la opresión y la indiferencia íntima del ser que nos aboca, ante la injusticia y los miedos que nos asaltan, ante la violencia y el odio que nos devora. No abandonarnos. Sustentar nuestros actos en la ética y en el bien común. Respetar la libertad, los derechos humanos, nuestro medio ambiente, el mundo: esta tórrida copa de metal que nos llevamos a la boca.