"Dejad de mentir": el grito a 'El programa de AR' mientras informaban en directo

Este lunes, una reportera de El programa de AR se ha desplazado hasta la zona para contar lo ocurrido pero cuando hablaba en directo, algunos vecinos han gritado desde los balcones: ”¡Dejad de mentir!”.

Los vecinos han mostrado su indignación con algunos medios de comunicación que han contado que el señor amenazó con lanzarse al vacío, algo que han negado de forma rotunda. Una vecina ha afirmado que ella vio todo y que al hombre le dio un mareo y que él mismo gritaba “ayúdame, hijo, ayúdame”.

Ya desde plató, Ana Rosa Quintana ha afirmado que desde su programa no van a debatir qué pasó realmente con el hombre: “El asunto es: un señor colgaba desde un balcón, posiblemente haya sido un accidente, yo creo que esto no vamos a entrar a analizarlo nadie. Lo importante es esa familia aguantándole de las manos y los vecinos valientes que tiraron un colchón y que gracias a ellos este señor no se precipitó al vacío”.

La presentadora ha rematado diciendo que “lo importante” es que el hombre esté sano y salvo.

Puedes ver el momento en el 02:21:00.