¡Dejad de sexualizarnos! Por qué las lesbianas son (y deben dejar de ser) un mito erótico

Esa serie de comentarios de parte hombres heterosexuales hacia parejas de mujeres son más normales de lo que parecen. De fiesta, en un bar, en la calle. Que no, que no somos unas exageradas. Las mujeres LBT han sido, son y, por desgracia, seguirán siendo todo un mito sexual para el varón hetero. La razón está delante de nuestras narices.

Cuatro años después, en 2017, Call me by your name se lanzaba en la carrera hacia los Oscar como la cinta de amor gay del año. Ni una sola escena de sexo explícita. ¿El motivo? En esta ocasión no había ni tetas ni culos de mujeres, solo la historia de amor entre dos hombres.

Por no hablar de la pequeña pantalla, cada vez que aparece una pareja de mujeres en televisión se avecina drama o escena sexual. Todo pasión. Porque claro, desde la perspectiva de una sociedad patriarcal, sin un hombre estamos todas locas y desenfrenadas.

Tampoco escapa del tópico la mujer que es hetero, que encerrada en la cárcel, sin ningún hombre y con tanta hembra, pues… Solo hay que ver Vis a Vis (Fox) u Orange is the new black (Netflix), dos de las principales series con parejas lesbianas y bisexuales que pasan las temporadas entre barrotes. Y, aunque no en exceso, con su dosis de sexo carcelario correspondiente.

Música, mejor con roce

Saliendo de la industria audiovisual, en el mundo de la música tenemos muchos ejemplos de este tipo de sexualización.

El beso de Madonna y Britney Spears en los MTV Awards de 2003 marcó un antes y un después sobre los escenarios. Ver a dos mujeres magreándose y besándose da morbo, canten lo que canten, bailen lo que bailen.