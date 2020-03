Dejad de tratarme como si fuera prescindible cuando habláis del coronavirus

Cuidar de tu salud me parece similar a conducir un coche. Aunque seas un buen conductor, puedes sufrir accidentes porque no todo el mundo lo hace igual de bien. Aprendí hace mucho tiempo que tengo que tener cuidado y adoptar estas precauciones porque otras personas no lo van a hacer. Tengo que valorar mi salud porque otras personas no lo harán. Tengo que tomarme el riesgo en serio porque otras personas no lo hacen. Además, la forma en que la gente ha hablado del coronavirus también me ha recordado que tengo que valorar mi vida, porque a mucha gente le doy igual. Se ha hablado de las personas con discapacidades y de los mayores como si fuéramos prescindibles.

No me refiero a las decisiones increíblemente difíciles que están tomando los médicos en Italia y otros países para distribuir de la mejor manera posible los insuficientes recursos de los que disponen. Me refiero a los tuits que dan por hecho que no va a morir nadie importante, al presidente Trump negando por completo la gravedad de la situación, al bloqueo realizado por el senador Lamar Alexander a una ley que garantizaría la baja laboral de dos semanas a los trabajadores durante emergencias sanitarias y a los empresarios que se niegan a conceder la baja laboral, especialmente a las personas con ingresos bajos como las que trabajan en restauración y a los empleados del hogar, que también deberían poder quedarse en casa si enferman.