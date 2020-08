Déjala correr

Sé que lo vi, pero no recuerdo si lo presencié en directo, de madrugada y mientras me tomaba una cerveza tardía en uno de los muchos bares insomnes en los que me olvidaba de la jornada laboral, o al día siguiente, atisbando cualquiera de las repeticiones con que nos machacaba la televisión, al tiempo que desayunaba churros a deshoras en el mismo bar donde había agotado la ginebra.

Lo cierto es que la imagen del señor Armstrong pisando el suelo de la luna no me produjo ninguna emoción. Bastante lejos me quedaba por aquel entonces Andorra como para interesarme por un satélite en el que, hasta el momento, no se han encontrado viñas.

Las huellas sobre el suelo calcinado me hicieron recordar las que yo dejé, algunos años antes, en un bien regado huerto de mi pueblo. Cuando, al caer las sombras, retornaba con mi modesta piara de cabras atisbé en la cuneta, bajo la carretilla, la pala y un par de espuertas de goma del peón caminero. A un vuelo de pájaro, en mitad del huerto de Pepa, me tentaba el peral con sus frutas encendidas como bombillas amarillas.

Después de la precaria cena y la indigestión del parte (mi abuelo tenia radio) donde el gallego inauguraba siempre el mismo pantano, desanduve el camino bajo la luna ignorando el saludo disuasorio de los perros y la proximidad del cementerio que siempre acojonaba. Atándome las espuertas del caminero sobre mis lañadas albarcas para no dejar huellas, allané pimientos, pepinos y tomateras hasta alcanzar el peral y atracarme de la fruta temprana. Durante días mis vecinos, perplejos ante las pisadas jurásicas, temieron que hubieran vuelto los dinosaurios.

No soy un inquisidor refractario a los avances científicos y tecnológicos. Reconozco que, gracias a la ciencia, hemos derrotado al miedo y a la superstición, hemos arrinconado al pensamiento religioso y alcanzado niveles de bienestar y seguridad que mis padres no pudieron soñar en su casa de adobe y paja. Pero me cuesta entusiasmarme ante las investigaciones que presumiendo de audacia dan la espalda al mundo.

Ciertas iniciativas me producen el mismo rechazo que sentía Celaya ante la poesía de los neutrales, el inmaculado y frígido “lujo cultural” en que muchos se esconden. No hay geles contra la poesía que a mí me toca, esa que mancha las manos.