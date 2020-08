Dejar de vivir por miedo a morir

Tu vida necesita de tu presencia

Dicen los historiadores que no ha habido un solo día en los que no haya habido guerras en algún punto del planeta, muertes, violencia y desastres naturales. ¿Es motivo de preocupación? Quizás sí, pero eso no te debería distraer de tu recorrido vital. Si a tu vida le da sentido ayudar a víctimas de esas circunstancias, sigue en ello porque es tu decisión, y tienes claro lo que haces para que el sentido de tu vida no se pierda.