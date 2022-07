Dejarse la piel en las rentas medias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cruzaba la Gran Vía a las 11.20 horas de la mañana y se encaminaba al Congreso por la calle Montera hasta llegar a Sol. No se puede decir que no pise la calle. Ni uno de los transeúntes que se cruzaba con ella la reconocía. La gente ignoraba que hoy probablemente el PP atacará su política fiscal, pidiendo bajadas de impuestos para las rentas altas, esas a las que Isabel Díaz Ayuso paga el colegio de sus hijos. Frente a eso, el presidente sacaba la artillería pesada: mayor partida para becas, un millón de estudiantes de toda España recibirán una beca complementaria, impuesto excepcional a las energéticas y a los bancos. “Este Gobierno no va a permitir los beneficios caídos del cielo”, decía Sánchez. En la tribuna de prensa los periodistas sacaban su bono transporte para comprobar si sería gratis para viajar en cercanías de Renfe, como acababa de anunciar desde la tribuna. “Me voy a dejar la piel en defender la clase media trabajadora”, dijo antes de desgranar medidas que han dejado boquiabierto al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó.