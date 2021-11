Es la noticia de la semana: la detección de una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica, identificada como B.1.1.529, preocupa a la comunidad científica porque presenta una amalgama de más de 30 mutaciones que, si bien algunas ya se habían observado en otras variantes, como la beta, esta es la primera vez que se ven juntas.

Esto es lo que ha provocado que esté bajo vigilancia y que se le otorgue el potencial de mayor transmisibilidad y una posible capacidad para escapar de las vacunas. Las autoridades sanitarias de Bélgica detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante sudafricana: una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía.

Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un acuerdo para la restricción de vuelos procedentes de Sudáfrica y Botsuana ante la nueva variante y en línea con la Comisión Europea que ha propuesto a los veintisiete suspender el tráfico aéreo con la región.

El mundo contiene la respiración y, en este contexto, el periodista Antonio García Ferreras le ha preguntado en Al Rojo Vivo a Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España y que asesoró a Barack Obama en materia sanitaria, cuánto le preocupa esta nueva variante del cero al 10.

“Pues un cinco, pero no 10 como los mercados”, ha asegurado. Antes de eso, el experto había explicado que “hay algo de sobreacción” en todo el mundo.

“Es curiosa esa sensibilidad de los mercados etc porque no sabemos todavía si es más mortal, no sabemos si se resiste a las vacunas”, ha señalado antes de subrayar que solo correspondería esta reacción si tuviera una mortalidad elevada.

En este caso, ha apuntado Bengoa, como todavía no se conocen bien los datos de esta variante, en su opinión “está bien” de momento se sobreaccionar: “Lo que es prudente es, bajo el principio de precaución, parar los vuelos desde esos seis o siete países. España tiene que saber que tardamos mucho cuando apareció la variante inglesa en tomar una decisión. Creo que ahora el principio de precaución dice: ‘Actúa sobre las llegadas’. Luego ya iremos viendo cómo de grave es la variante”.