Del amor al odio hay una urna: la pelea de las tres derechas en Cataluña

Lo cierto es que solo la ultraderecha llega con cierto optimismo a la cita con las urnas, cuyo resultado abrirá un nuevo tiempo en la política catalana y en la del resto de España. La legislatura de coalición de Pedro Sánchez ha pivotado hasta ahora sobre el apoyo de ERC y una nueva correlación de fuerzas en Cataluña afectará a la gobernabilidad en el Congreso de los Diputados en caso de que los republicanos no se hagan con la llave del Palau de la Generalitat.

“El PP lo planteó desde hace tiempo. De hecho, es un tema que surgió hace años, en pleno procés, y fue el propio Cs quien no quiso por aquello de que la suma no daba yendo juntos”, cuenta Millán. El caso es que ahora Cs asiste con pavor al reparto que tanto el PP como el PSC están haciendo del granero de votos que le procuró 36 escaños en 2017.

La pelea por superar al adversario y salvar los muebles es despiadada y está desquiciando las estrategias con giros de última hora. Atrás quedaron los cantos de amor de Cataluña Suma, una opción que el PP planteó en la mesa a Cs, pero que no suscitó acuerdo, como recuerda el diputado popular en el Parlament Juan Millán.

“Realmente pensamos que una parte de esos electores que apoyaron a Arrimadas hace tres años los podemos recuperar nosotros. Una parte. No lo vamos a recuperar todo. El PP, en sus mejores tiempos, ha tenido 19 diputados. Aspiramos a llegar a eso y más, pero somos conscientes de que las cosas están como están”, cuenta Álvaro Benejam, presidente del PP en Sant Cugat del Vallés.

El PP, que ahora tiene cuatro escaños, espera que los catalanes les den, al menos, el doble. “Si en estas elecciones sacamos los resultados que da el CIS o la media de encuestas, que puede estar sobre ocho, nueve o diez diputados, pues ya sería mejorar mucho. Y eso querrá decir que hemos capitalizado parte del voto que se fue de nuestro partido a Cs. Y creo que en unas siguientes elecciones, podemos llegar hasta 15 o 16. Somos conscientes de que las dinámicas que cambian el voto a favor del PP son siempre lenta”, dice Benejam.

¿Pero de qué van estas elecciones? Teóricamente, a Vox le interesa que el marco sea independencia sí o no por su defensa extremista de la unidad de España y de la recentralización. Pero la pandemia ha trastocado esa realidad. El PP, como también el PSC, está centrados en vender gestión. “Estas elecciones no van en esa clave plebiscitaria de independencia sí o no, sino que por estar ya en el final del procés, y en este contexto de pandemia en el que las medidas para sacar adelante la economía son importantes, pues vuelve el eje ideológico”, explica el popular Millán.

“Estas elecciones van de dos cosas. La convivencia, que tenemos que recuperar para dejarnos de bandos. Y la gestión. Cataluña está mal gestionada, entregada al independentismo”, cuentan los populares catalanes, que no dudan en atizar fuerte a Vox. Solo con esa clave se entiende la visita de Isabel Díaz Ayuso a los hosteleros en Barcelona durante la segunda ola de la pandemia.

La presidenta madrileña fue a presumir de mantener bares abiertos mientras en Cataluña estaban cerrados. Pero ese es también el gran problema del PP para vender la gestión: tiene que importar modelo, porque en Cataluña ha gestionado más bien poco.