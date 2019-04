Del Bosque no solo le aseguró que no se lo ofrecieron como tal, si no que le indicó tres motivos por los que lo habrían rechazado: “Primero porque no estoy en edad para eso, segundo porque no tengo formación para un cargo de este tipo y tercero porque no me gusta llevarme mal con nadie”.

Además, el salmantino se acordó de la advertencia que le hizo su padre hace casi 55 años, cuando abandonó Salamanca: “Me dijo que no me metiera en política".

Por último, Del Bosque valoró la situación política y el nivel de los representantes españoles. "Me gustan en líneas generales, no soy de los que dicen que todos son un desastre, creo en ellos y ojalá lo hagan lo mejor posible", finalizó.