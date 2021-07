Del cine, los trenes y Gonzalo Suárez

Las mejores películas siempre tienen una escena de tren. Esta no es una deducción personal ni una epifanía, sino una revelación que me hizo, hace algunos años, el gran Gonzalo Suárez durante la presentación de Hablemos de cine. “Piensa en cualquier película buena, todas tienen una o varias escenas en torno a un tren”. Antes de aquel develamiento, confieso que no me había percatado de ello, pero es cierto, las grandes películas tienen una escena de tren.