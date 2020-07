Más Vale Tarde , el programa que presenta Mamen Mendizábal , añadió una cuarta provincia a Aragón que hasta el momento no se ha descubierto. Una usuaria preguntó en Twitter irónicamente si se había anexionado a la vecina Soria.

Pero la cosa no se queda ahí. En el informativo de las 15:00 de Antena 3 Noticias , que conduce Sandra Golpe, contaron el retroceso de Zaragoza y su área metropolitana, así como de Huesca ciudad a fase 2.

Y no nos olvidemos de las preciosas playas de rubielos de mora pic.twitter.com/UV7hWUcBwS

Debido a esta gran cantidad de fallos cometidos en pocos días por las principales cadenas de televisión de España, Periodistas de Aragón ha reclamado con un comunicado más rigor a la hora de informar sobre la comunidad.

“Periodistas de Aragón considera que estas informaciones adolecen de una clara falta de rigor informativo, confunden al telespectador y no se ajustan a la realidad geográfica de la Comunidad. La rapidez con la que los compañeros y compañeras que las han elaborado tienen que trabajar no es excusa para incurrir en tales errores, que se producen porque se han obviado las más elementales tareas de comprobación y documentación. Y no es un hecho aislado, sino que se produce en todas las cadenas”, ha escrito la asociación.

En Twitter se ha creado también una oleada de indignación que ha tenido mensajes como el siguiente: “En los últimos días, estamos aprendiendo que... Aragón tiene cuatro provincias (Zaragoza, Huesca, Teruel... y otra más), la provincia de Huesca tiene cuatro provincias, Zaragoza es la capital del Sobrarbe y que por Huesca capital pasa el río Ebro. Geografía creativa”.