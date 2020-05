Del guiño a 'Juego de Tronos' a la foto de Julián y Amelia: los detalles que te perdiste de 'El Ministerio del Tiempo'

RTVE Amelia y Julián, en el tercer capítulo de la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' (TVE).

Fueron cuatro minutos los que necesitó Amelia para devolverle la memoria a Julián en el tercer capítulo de la cuarta temporada de El Ministerio del Tiempo (TVE). Cuatro minutos y siete fotos a partir de las que le personaje interpretado por Rodolfo Sancho viajó directo al pasado y a algunas de sus misiones más célebres. También se encontró con Maite, su mujer.

La interpretación de Sancho fue sin duda uno de los momentos del capítulo más celebrados por los ministéricos, que no pasaron por alto el detalle de la tercera imagen que le mostró Aura Garrido.

No se les escaparon tampoco dos de las mejores frases del episodio. La reflexión de Irene Larra sobre las mujeres y la de Federico García Lorca al escuchar a Camarón cantando La leyenda del tiempo en 1979.

“La locura siempre ha sido una excusa para quitarse de en medio a las más válidas” (Irene)

“Entonces he ganado yo y no ellos” (Lorca)

Hubo otra frase, la de Pacino (Hugo Silva) a la reina Isabel I de Inglaterra, y ésta con una anécdota detrás. Forma parte de los detalles que pasaron más desapercibidos del último episodio de El Ministerio del Tiempo.

1. La foto de Amelia, Julián y... ¡el bebé!

La escena no tiene desperdicio, aunque el momento clave está en el segundo 50. Julián, Amelia... y ¡el bebé!

Y de repente todo se quiebra y los recuerdos vuelven #MdTBloodyMary pic.twitter.com/b7WjCb2Z0C — Mº del Tiempo (@MdT_TVE) May 19, 2020

El misterio de la foto y de la boda de ambos sigue sin resolverse, pero vuelve a escena la hija de la pareja que se borró de esa imagen, vista por primera vez en la primera temporada, después de que Pacino y Amelia se acostasen en la segunda temporada. ¿Volverá a cambiar la historia?

RTVE

2. ¿Juego de Tronos en El ministerio del tiempo?

El @MdT_TVE nos sigue sorprendiendo siempre, aquí otra genialidad… #MdTBloodyMary pic.twitter.com/tTB6HPXh3h — Fernando Sánchez de la Rosa (@Fernanbi) May 19, 2020

Hay que hilar muy fino, pero en eso son expertos los ministéricos. ¿Crossover entre El Ministerio del Tiempo y Juego de Tronos? La escena con Edmond en la serie de TVE se parece tanto a la decapitación de Ned Stark que sería demasiada casualidad que no fuese intencionado.

3. Stop, in the name of love!

La frase de Pacino para frenar a Isabel de Inglaterra beba está a la altura del “servicio de habitaciones el que me sale de los cojones” que le espetó Julián a Lope de Vega en la primera temporada cuando éste trataba de corteja a Amelia (minuto 1:50 del vídeo del primer punto). Aunque la frase de Pacino tiene un plus.

Alonso y Pacino salvando la historia a su manera… 😂😂 https://t.co/4uemwdlRO9 #MdTBloodyMary pic.twitter.com/uEEBAFb9sU — Mº del Tiempo (@MdT_TVE) May 19, 2020

La frase de Pacino se puede cantar. Stop! In the name of love es una canción de 1965 de The Supremes. En 1983 el grupo de rock británico The Hollies publicó otro tema con el mismo título, pero a Pacino lo reclutaron en 1981 así que probablemente se perdiese este lanzamiento.

4. La canción de Felipe II

Alonso (Nacho Fresneda) da una de las claves sobre el tema que canta en esta escena Felipe II: “Se la inventaron los tercios que estuvieron aquí”. Aunque los detalles están en la Biblioteca Nacional.

🎶 Y ahora un poco de música por cortesía de Felipe II. 🎶 #MdTBloodyMary



▶https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/viD7tXFkE3 — La 1 (@La1_tve) May 19, 2020

Es una canción recogida en el Cancionero con “obras de diversos autores antiguos, con algunas cosas nuevas de modernos” corregido e impreso en 1573. Esta copla concreta está en las páginas 778 y 779.

Que no quiero amores

en Inglaterra

pues otros mejores

tengo yo en mi tierra...



¿Quieres saber cómo sigue, y cantarla con Felipe II? La recoge el Cancionero, aquí la tienes: https://t.co/VtrxkpS6XX pic.twitter.com/Ree0Jb7uCu — Biblioteca Nacional de España (@BNE_biblioteca) May 19, 2020

5. El ‘antojo’ de la Reina

RTVE

No, no es la traducción de whim por lo que debería haber preguntado María Tudor. La palabra inglesa para hablar de antojos (de embarazo) es craving, aunque puede que hubiese una intención detrás. Al fin y al cabo María Tudor nunca estuvo embarazada. ¡Imposible que tuviese antojos!

Ya sabía yo que whim me sonaba raro #MdTBloodyMary pic.twitter.com/lr9gWWyAZR — Pablo Haro Urquízar 🇪🇺 🇪🇸 (@pabloharour) May 19, 2020