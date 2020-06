Guy Smallman via Getty Images

Los que vivimos en el exterior vemos últimamente un fenómeno, cuanto menos curioso, que es el emigrante antiinmigrantes.

Todos hemos oído aquello del “eres más tonto que un obrero de derechas”, y ahora tenemos eres más “tonto que un emigrante de Vox”.

En Reino Unido las políticas xenófobas y antiinmigración con UKIP (partido que se sienta en la bancada con Vox en el Parlamento Europeo) y el sector ultra del Partido Conservador británico, están afectando y afectarán más a los ciudadanos europeos a partir del 31 de diciembre próximo.

Unos pocos compatriotas en Reino Unido y en el exterior comparten de vez en cuando en las redes sociales de la emigración un discurso altamente tóxico, replicando y dando voz a la posición que un partido de extrema derecha ya está difundiendo en España.

Los emigrantes españoles en el exterior no somos seres de luz superiores a los inmigrantes que desde todo el mundo llegan y han llegado a España, pero parece que hay gente que tiene interiorizado un extraño sentimiento de superioridad, y yo he llegado a oír que “los españoles no somos como el resto de población migrante”.

Lo difícil viene cuando ves que representantes de los emigrantes a veces vienen con un discurso parecido y alguna voz comparte sin ruborizarse la línea de Vox en cuanto a críticas al sistema político, que curiosamente nunca existieron en el pasado reciente… ¿acaso los políticos de ahora son peores que los de hace 5 o 15 años?

En alguna de estas campañas, se habla de la necesidad de contar con menos representantes políticos, no tener al Senado y centralizar todo. No hay una propuesta aséptica y neutral, hay una propuesta de quitar del tablero democrático muchas piezas que aseguran este sistema democrático, y devolver de esta manera a la España con 17 comunidades autónomas, a la España “una, grande y libre”.

A los emigrantes en el exterior que estamos tan dejados de la mano de dios desde siempre, el apoyo desde nuestras filas a estas tendencias no hace más que darnos un disparo en el pie. ¿Acaso la ultraderecha ha tenido nunca una línea en su programa sobre la emigración española?

En Reino Unido, la opción ultranacionalista, orgullosa de un imperio que caducó hace décadas, y con una arrogancia y falsa superioridad sobre el resto de países europeos, ganó en las urnas en 2016 con un margen pequeño, 52% frente a un 48%, pero este error tiene consecuencias gravísimas para los emigrantes.

De momento se nos exigirá, en el país donde no existe ningún tipo de carné de identidad, que nos registremos para conseguir un estatus de asentado.