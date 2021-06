Del "movimiento importante" al "chantaje", las reacciones a la carta de Junqueras

NACHO DOCE via REUTERS

NACHO DOCE via REUTERS Protesta por la libertad de Oriol Junqueras en Barcelona, en enero de 2020.

La carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que admite que los indultos pueden “aliviar el conflicto” y en la que reniega de la vía unilateral para la independencia de Cataluña porque no es ni viable ni deseable está en el centro del debate político de este lunes. Las reacciones a su misiva, enviada al diario Ara y a La Sexta, van de extremo a extremo desde quien lo entiende como un paso en el camino correcto a quienes lo ven como pura estrategia.

Eso sí, ante esta estrategia, el Gobierno esperaba del independentismo un gesto que demostrara que los indultos son bien recibidos y que pueden ayudar a la reconstrucción de los “puentes” de diálogo que se dinamitaron del todo en 2017, para justificar así la posible adopción de una polémica medida que ha generado un fuerte rechazo en la oposición pero también en algunos sectores del PSOE.

Casado: “Son demasiados engaños”

El presidente del PP ha tirado de hemeroteca para recordar lo que decía el dirigente republicano no hace mucho. “Hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el Gobierno por no sé donde”, ha afirmado este lunes

Tras asegurar que ya son “demasiados engaños y mentiras” por parte del Gobierno y de los independentistas, el presidente del PP ha resaltado que “lo que sea España” tienen que decidirlo “todos los españoles, no los socios del Gobierno”.

“Si quieren algún tipo de modificación de la Constitución tendrán que venir al Parlamento español y plantear una reforma incluso del modelo de Estado, que lo permite esta Constitución a diferencia de otras, pero no se puede hacer por la puerta de atrás para permanecer en La Moncloa”, ha resaltado.

Otro nombre propio del PP, el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, ha afirmado en rueda de prensa que “estamos hablando de decenas de dirigentes que asumieron la quiebra de nuestro modelo constitucional”. Al menos, dice, Junqueras “se ha caído del caballo”. Y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional, ha enfatizado que “si no hubiera sido por la respuesta del Estado de derecho, hubiera triunfado la vía unilateral”.

Lo que dice el independentismo

Desde la CUP, uno de los grupos que apoyó la investidura de Pere Aragonés, son rotundos. “No subiremos a un tren que no va a ninguna parte”, apuntan a laSexta. “La vía de ERC contempla el diálogo con España como vía de resolución del conflicto político con Cataluña. Esta vía ya se ha demostrado fracasada y por tanto, el ejercicio de la autodeterminación solo será posible a partir de la unilateralidad”.

Aseguran que la única salida “es la amnistía y la autodeterminación que es la demanda mayoritaria y además sistemáticamente avalada por las urnas en todas las elecciones de los últimos 10 años” y añaden: “Nosotros lo que hemos venido a hacer esta legislatura es dar respuesta a la situación de múltiple crisis que vive el país y por eso venimos a impulsar un programa de transformación social y política, una estrategia para superar las imposiciones del Estado y una propuesta para avanzar hacia la autodeterminación y la independencia”.

Elsa Artadi, de JxCat, dice que las entidades soberantistas “no renuncian a la vía unilateral”. “El independentismo tiene obligación de explorar todas las vías y no descartar ninguna. La vía más fácil y la que siempre defendido es la negociada. Eso es una evidencia, pero también la unilateralidad del estado español. Las vías no las marcamos sólo nosotros, sobretodo las marca el Gobierno español”, ha apuntado en rueda de prensa.

“El independentismo no renuncia al 1 de Octubre, sino todo lo contrario, es su gran victoria. ERC no renuncia a la unilateralitat, ni tampoco la CUP ni las entidades soberanistas. Hay caminos que preferiríamos todos nosotros, pero no podemos descartar caminos. Hay que mantenerlos todos abiertos porque es la única manera. Quien ejerce la unilateralidad y la fuerza es el Estado español”, ha afirmado Artadi.

Fuentes del PdCat citadas por La Sexta valoran por su parte que es un “gesto importante que no se puede menospreciar”, consideran que es una “rectificación en toda regla” y que tiene que servir para el diálogo. Es, apuntan a laSexta, “una constatación de que ERC deja de tener prisa y abandona escenarios con compromisos temporales”. “El abandono de la unilateralidad es trascendental. Son posiciones razonables que ahora el Gobierno central debe materializar de alguna manera”, apuntan.

Marta Vilalta, de ERC, ha afirmado que el artículo de Junqueras “lo que explicita y transmite es muy claro, es la apuesta por el diálogo para la negociación, solucionar un conflicto de naturaleza política y solucionar a través de la política y la democracia, apostar por el diálogo, tal y como hizo la vía escocesa”.

Sobre la renuncia a la vía unilateral que manifiesta Junqueras en la tribuna, dice Vilalta que “no hay novedades respecto al proyecto político, queremos ayudar a la gente, la mejor manera es escuchar a todo el mundo y esto quiere decir poder votar, un referéndum y esto pasa por la vía pactada, lo que hizo Escocia o el Quebec”.

Cs señala “el tono de perdonavidas de Junqueras”

Para el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, la carta forma parte “del chantaje” del independentismo al Gobierno. “El tono de perdonavidas de Junqueras me parece que es más de lo mismo, y así ha operado siempre el nacionalismo con España y con el reconocimiento de la pluralidad interna de Cataluña”, ha asegurado en una rueda de prensa desde el Parlament.

Martín Blanco ha apuntado que el nacionalismo “es insaciable” y que pretender que los indultos acabarán con el “problema” catalán “es absolutamente surrealista”. “Intentar resolver un problema sobre la base de aceptar todos los chantajes y todas las imposiciones de quienes precisamente han creado ese problema es ahondar en el problema, y, como mucho, dilatar una hipotética resolución 10 o 20 años”, ha aseverado el portavoz de Cs.