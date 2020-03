Del mundo globalizado al egocentrismo moderno: ¿Qué hay en contra de la soledad?

En tiempo de coronavirus, la soledad es un tema controversial. Hace poco mi amigo E. comentaba que muy poca gente entiende que te guste la soledad. Lo dice en medio de una cuarentena sanitaria que no sabemos cuando terminará. Es una frase que he escuchado en varias ocasiones en diferentes momentos de mi vida, pero que ese día, justamente, me pareció más significativa que nunca. Nos encontrábamos en un evento fotográfico, rodeado de nuestros grupos de amigos y hubo algo en su manera de expresar la idea -llamémosle lenguaje corporal o simplemente elucubración- que dejó bien claro que para él la cuestión era tan simple como para mi: la soledad se disfruta. Por supuesto, eso nos pone al margen de esa gran opinión general que insiste que la soledad no solo es preocupante sino además, dolorosa. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pertenecemos a ese pequeñísimo margen de hombres y mujeres que consideran la compañía deseable, mas no indispensable. ¿Somos bichos raros? ¿Tenemos algún problema? Yo creo que no y definitivamente estoy convencida de que somos más de los que suponemos en este pequeño grupo que mira la soledad como una manera de expresión.

Pero con la revolución industrial, el positivismo, el mecanicismo y sobre todo la evolución del pensamiento como ser unitario, toda esa expresión de la comunidad humana se fragmentó. Se reformuló, digamos. El ciudadano común podía estar solo -una intimidad social- y, de hecho, poco a poco se transformó en una opción en medio de una serie de posibilidades que lo nuevo urbano pareció ofrecer. Con la llegada de las grandes ciudades y la industrialización, la construcción de apartamentos de reducido tamaño, esa amplitud del hogar paterno se transformó en una idea que no parecía encajar demasiado con esa necesidad del éxito adulto y la independencia económica. Y es que a medida que los valores morales parecieron transformarse en algo menos abstracto y más relacionado con el éxito monetario que con algo más espiritual, la individualidad del hombre -el llamado egocentrismo moderno- tomó el lugar de lo que somos como parte de esa gran visión de cultura contemporánea que insiste en mirarse a sí misma como una expresión del yo. ¿Es producto entonces esta nueva afición a la soledad de ese replanteamiento de las cosas? No lo creo. Más bien, de pronto, el ciudadano común descubrió que la esa gran imposición cultural de la compañía y la cercanía como reclamo emocional cultural no tenía porque ser obligatorio. Ni tampoco, claro está, un requisito para ser parte de esa idea de comunidad humana. De hecho, los limites se hacen borrosos, inexactos y pareciera ser que todos somos parte de esa nueva interpretación del hombre a solas. Una interpretación del ser ideal sin necesidad de atravesar el engañoso páramo de lo que somos y queremos ser según lo socialmente aceptable.

Y no obstante, la soledad del ser humano actual parece desvirtuarse de esa egolatría cultura que tanto se critica. Una vez, mi profesor de morfolingüística insistió que la mente humana no disgrega muy bien la diferencia entre la soledad y estar solo, una sutileza que sin embargo parecía abarcar dos estados del ser muy distintos. Cuando le escuché la reflexión por primera vez tenía veintidós años recién cumplidos y pasaba esa etapa de todo joven contemporáneo, en que intentamos definirnos a través de lo que rechazamos. Y mi dilema era justamente esa idea de familia universal, el cordón misterioso que nos unía a todos como una gran mancomunidad humana. Ya por entonces, comenzaba a definirme como “solitaria”, aunque no tenía mayor idea del significado del término, como bien me lo recordó mi profesor.

La soledad es otra de las maneras en que puede definirse un ser humano, y no necesariamente es válida o tiene relación con el mundo que le rodea -me explicó-, estar solo implica que no existe la posibilidad de comunicación.

Al cabo la conclusión es la misma -insistí- solo que el solitario, asume la soledad como algo que puede manejar y el que está solo, no.

No necesariamente -me dedicó una de sus sonrisas amables. Después sabría que había enviudado doce meses atrás y aún lidiaba con el luto-. La soledad y el aislamiento son dos términos que concluyen en la misma idea pero que implican dos interpretaciones totalmente opuestas.

En otras palabras, la soledad puede asumirse como idea personal... -aventuré. Asintió-.

Pero el aislamiento es la incapacidad para comprender esa idea. O al menos, un desagrado evidente hacia ella.

Tenía sentido. Desde muy niña, había sido introvertida y callada. No disfrutaba especialmente de los juegos en grupos y me molestaba abandonar mi personalísima región personal en un intento poco menos que incómodo de participar en esa idea de comunidad humana que te inculcan desde muy pequeño. Pero claro, debía hacerlo. Era lo que se esperaba de mí o así lo asumí con el transcurrir del tiempo. Porque la soledad es una condición inusual, que desdice esa insistencia cultural de que la especie humana se integra con facilidad a sus semejantes, los necesitan para subsistir. De manera que me llevaba bien con la soledad aunque muy pocas veces podía disfrutarla en realidad.