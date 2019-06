Demandan a Pablo Echenique por decir que la candidata de Podemos en Ávila fue violada

GABRIEL BOUYS via Getty Images

GABRIEL BOUYS via Getty Images

El Juzgado de primera instancia número 8 de Leganés (Madrid) ha admitido a trámite una demanda por intromisión al honor contra el ex secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , por asegurar que la candidata del partido en Ávila condenada como cómplice de asesinato había sido violada previamente. El Tribunal Supremo condenó en 1990 a Pilar Baeza -que finalmente no obtuvo representación municipal el 26M- a 30 años de cárcel, de los que cumplió seis en la cárcel, como cómplice del asesinato en 1985 en Madrid de Manuel López, cuya familia ha presentado la demanda contra Echenique y el exdiputado y jefe de la campaña de las generales Juanma del Olmo . En concreto, la familia exige 300.000 euros y la retractación pública de Echenique y Del Olmo por la “enorme repercusión en los medios de comunicación” de declaraciones realizadas el pasado mes de marzo -el primero en una rueda de prensa y el segundo a través de Twitter- en las que afirmaban que Baeza había sido violada por López antes del asesinato.

Según un comunicado de la familia de López, la sentencia del Supremo refleja que no hay pruebas de la violación denunciada por Baeza y que no se practicó “ninguna prueba que pudiera acreditar la realidad de la violación” que Baeza atribuyó al fallecido.



En concreto, el 4 de marzo 2019, a la pregunta de si respaldaba la candidatura de Baeza a la alcaldía de Ávila, Echenique indicó que los hechos se remontaban a hace 35 años y que la mujer había sido violada. Dos días después agregó que los que la criticaban no respetaban la reinserción.



Al día siguiente, Juanma del Olmo escribió en Twitter: “Abrazo a Pilar Baeza de PODEMOS Ávila. Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad”.